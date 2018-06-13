КНДР осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации - Помпео
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство "Блумберг".
ПОСЛЕДУЕТ
1эф во
Интерфакс