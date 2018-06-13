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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство "Блумберг".

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Интерфакс