КНДР осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации - Помпео

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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:25 13.06.2018 - 17:25

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. "Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство "Блумберг". ПОСЛЕДУЕТ 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс