КНДР осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации - Помпео
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство "Блумберг".
В то же время, он не дал четкого ответа на вопрос, почему в соглашении, подписанном по итогам саммита президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, нет пункта о подлежащей проверке денуклеаризации, которой требовала администрация США.
"Я считаю этот вопрос оскорбительным и откровенно абсурдным. Я должен быть с вами честным: это игра, это игра, и не стоит с такими серьезными вопросами играть в игры", - сказал госсекретарь М.Помпео.
Как сообщалось, госсекретарь также заявил, что США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, то есть, в течение двух с половиной лет.
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Интерфакс