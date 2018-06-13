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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 17:35 13.06.2018 - 17:35

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея осознает, что ядерное разоружение будет подлежать серьезной верификации, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация", - цитирует его заявление агентство "Блумберг".

В то же время, он не дал четкого ответа на вопрос, почему в соглашении, подписанном по итогам саммита президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, нет пункта о подлежащей проверке денуклеаризации, которой требовала администрация США.

"Я считаю этот вопрос оскорбительным и откровенно абсурдным. Я должен быть с вами честным: это игра, это игра, и не стоит с такими серьезными вопросами играть в игры", - сказал госсекретарь М.Помпео.

Как сообщалось, госсекретарь также заявил, что США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа, то есть, в течение двух с половиной лет.

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