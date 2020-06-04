Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 4:02

Гонконг. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Департамент международных отношений правящей Трудовой партии КНДР опубликовал заявление с критикой в адрес США и госсекретаря Майка Помпео.

"Это уже не первый раз, когда он говорит глупости о Китае по вопросам Гонконга, Тайваня, прав человека и торговых споров. Здесь не следует упускать из виду, что он оклеветал руководство коммунистической партии Китая (КПК) по поводу социализма", - говорится в заявлении пресс-секретаря департамента.

Он отметил, что Помпео говорил "чепуху", заявляя, что "США будут работать со своими партнерами на Западе, чтобы сделать мир следующего столетия таким, где правит американская "либеральная демократия"".

Пресс-секретарь предостерег США от "несбыточной" мечты " о подрыве Коммунистической партии и социализма.

Заявление стало ответом на интервью Помпео телеканалу Fox News в воскресенье, в котором госсекретарь описывал правящую коммунистическую партию Китая как "агрессивный" и "авторитарный" режим, который намерен "уничтожить западные идеи, западные демократии и западные ценности".

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