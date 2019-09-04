Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 5:51

Гонконг. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея заявила, что не допустит, чтобы Япония сбрасывала радиоактивную воду в море.

"Островитяне, которые в прошлом причиняли нашему народу невыразимые несчастья и страдания, теперь намерены вызвать ядерную катастрофу радиоактивной водой", - говорится в статье государственной газеты КНДР Rodong Sinmun.

"Мы никогда не допустим загрязнения нашего синего моря ядерными отходами. (...) Япония должна прислушаться к серьезному предупреждению международного сообщества, прекратить безрассудные действия и отказаться от своего плана по сбросу загрязненной воды", - отмечает издание.

Ранее Greenpeace сообщила, что Япония планирует сбросить около 1 млн тонн радиоактивной воды со своей аварийной АЭС "Фукусима" в Тихий океан.

Токио, в свою очередь, заявило, что конкретное решение о том, как утилизировать загрязненную воду, еще не принято.

Южная Корея также неоднократно заявляла, что проблема загрязненной воды должна решаться таким образом, чтобы не затрагивать здоровье граждан в регионе и морскую среду в окрестностях атомной станции.

1вз ад

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