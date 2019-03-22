Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 9:00

Гонконг. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея отзывает своих представителей из офиса связи с Южной Кореей в северокорейском приграничном городе Кэсон, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения двух Корей.

Об отзыве своих представителей северокорейские официальные лица сообщили южнокорейским коллегам в ходе встречи в офисе связи в пятницу. Отзыв северокорейских сотрудников из офиса связи происходит "в соответствии с распоряжением высокопоставленных должностных лиц", отмечает агентство.

Южная Корея после этого выразила надежду на то, что в дальнейшем офис возобновит работу в полном объеме. По данным СМИ, КНДР не указала конкретной причины отзыва сотрудников.

Такое решение принято на фоне безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое в прошлом месяце, отмечает агентство.

В сентябре 2018 в городе Кэсоне на территории КНДР состоялось торжественное открытие офиса связи двух корейских государств.

Министр Южной Кореи по делам национального объединения Чо Мён Гюн, тогда заявлял, что у Пхеньяна и Сеула появилась возможность напрямую общаться "24 часа в сутки 365 дней в году по вопросам развития межкорейских отношений, мира и процветания на Корейском полуострове".

После этого южнокорейские и северокорейские чиновники неоднократно проводили встречи в офисе связи по различным темам.

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