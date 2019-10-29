Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 9:57

Гонконг. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея отвергла предложение Южной Кореи о переговорах на рабочем уровне по совместной туристической программе в северокорейской курортной зоне Кымгансан, известной как "Алмазные горы", сообщает во вторник агентство "Ренхап".

На переговорах Южная Корея хотела обсудить судьбу своих объектов, построенных в зоне Кымгансан, которые ранее КНДР призвала убрать. В КНДР заявили, что не видят необходимости в проведении встречи, так как вопрос можно обсудить в письменной форме, обмениваясь документами.

Накануне сообщалось, что Южная Корея просит КНДР провести переговоры на рабочем уровне по курортной зоне Кымгансан.

Призыв к переговорам прозвучал после того, как северокорейское агентство ЦТАК сообщило о визите лидера страны Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан. Пхеньян затем потребовал от Сеула убрать все построенные соседней страной объекты на горном курорте.

Совместную туристическую программу в северокорейской зоне Кымгансан КНДР и Южная Корея организовали еще в 1998 году, однако в 2008 году ее приостановили после того, как южнокорейскую туристку застрелил сотрудник северокорейской охраны. КНДР извинения в связи с инцидентом не приносила.

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