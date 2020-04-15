Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 4:35

Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея отметила 108-ю годовщину со дня рождения покойного основателя государства Ким Ир Сена без масштабных праздничных мероприятий на фоне усилий по предотвращению распространения COVID-19 в мире.

В среду главная северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала серию статей, восхваляющих покойного основателя. При этом в издании не было никаких сообщений о праздничных мероприятиях, которые обычно проводятся в стране накануне годовщины.

Тем временем государственное агентство ЦТАК сообщило о ряде поздравительных посланий из-за рубежа, направленных внуку покойного основателя, нынешнему лидеру Ким Чен Ыну, а также о многочисленных цветах, возложенных у статуи Ким Ир Сена на холме Мансудэ.

Кроме того, в честь 108-й годовщины со дня рождения основателя КНДР были выпущены памятные марки с изображением родного дома Ким Ир Сена в Мангендэ.

Между тем, ежегодный марафон, международный фестиваль искусств и выставка орхидеи "Кимирсения", созданной в честь основателя, были отменены.

Северная Корея утверждает, что в стране нет ни одного случая заражения COVID-19. Однако коммунистическое государство приняло радикальные антивирусные меры, такие как закрытие границ с Китаем и ужесточение карантинных критериев.

День рождения Ким Ир Сена - день Солнца - государственный праздник в КНДР. Отмечается 15 апреля и является одним из главных национальных праздников в стране.

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