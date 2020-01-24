Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 4:17

Гонконг. 24 января. ИНТЕРФАКС - Государственные СМИ Северной Кореи подтвердили назначение Ри Сон Гвона новым министром иностранных дел.

ЦТАК в пятницу сообщило, что Министерство иностранных дел КНДР провело банкет для послов, базирующихся в Пхеньяне в преддверии Восточного Нового года, и упомянуло Ри Сон Гвона, который был среди высокопоставленных чиновников, присутствовавших на встрече, в качестве министра иностранных дел.

Отмечается, что в ходе банкета новый министр иностранных дел подчеркнул готовность своей страны совершить "фронтальный прорыв", наращивая "самостоятельность" в решении внешних вызовов, стоящих перед коммунистическим режимом.

Как известно, Ри Сон Гвон - бывший военный офицер и не имеет большого дипломатического опыта.

Ранее южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в Северной Корее сообщило, что власти КНДР сменили главу МИД - вместо Ли Ён Хо назначен бывший председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

Смена главы МИД вызвала много внимания, поскольку это может сигнализировать о сдвиге в подходе Севера к Соединенным Штатам и Южной Корее на фоне зашедших в тупик переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.

Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна.

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