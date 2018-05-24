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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:36 24.05.2018 - 14:36

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Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея подтверждает полный демонтаж полигона для ядерных испытаний "Пунгери", о котором ранее сообщали зарубежные СМИ, сообщает агентство "Ренхап".

"Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию полного демонтажа северного полигона для ядерных испытаний КНДР 24 мая", - говорится в заявлении института.

"Демонтаж полигона для ядерных испытаний был произведен таким образом, чтобы все тоннели полигона оказались разрушены в ходе взрыва, а также, чтобы были завалены все входы в тоннели. В то же время были взорваны некоторые сооружения для охраны и наблюдательные посты", - отмечается в нем.

Вместе с тем, как сообщалось, присутствовавший при демонтаже корреспондент Си-Эн-Эн отметил, что на полигоне не было иностранных экспертов. Поэтому пока сложно дать независимую оценку того, насколько полным был демонтаж.

Ранее в четверг сообщалось, что КНДР произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. На церемонию были приглашены сотрудники СМИ из США, Китая, России, Великобритании и Южной Кореи.

Южнокорейские власти приветствовали сообщения о закрытии ядерного полигона "Пунгери" в Северной Корее. "Мы ожидаем, что это станет шансом для того, чтобы добиться полной денуклеаризации", - сказал представитель МИД.

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, а также в сентябре 2017 года.

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