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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 14:47 24.05.2018 - 14:47

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Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея подтверждает полный демонтаж полигона для ядерных испытаний "Пунгери", о котором ранее сообщали зарубежные СМИ, сообщает агентство "Ренхап".

"Институт ядерного оружия КНДР провел церемонию полного демонтажа северного полигона для ядерных испытаний КНДР 24 мая", - говорится в заявлении института.

"Демонтаж полигона для ядерных испытаний был произведен таким образом, чтобы все тоннели полигона оказались разрушены в ходе взрыва, а также чтобы были завалены все входы в тоннели. В то же время были взорваны некоторые сооружения для охраны и наблюдательные посты", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, присутствовавший при демонтаже корреспондент Си-Эн-Эн отметил, что на полигоне не было иностранных экспертов. Поэтому пока сложно дать независимую оценку того, насколько полным был демонтаж.

В свою очередь, агентство ЭФЭ передает, что, согласно имеющимся данным, на полигоне точно подорвали минимум три из четырех тоннелей, предназначенных для ядерных испытаний.

При этом иностранные журналисты не указывают, полностью ли обрушились тоннели в результате взрывов. Перед церемонией им дали возможность осмотреть вход в тоннели.

Ранее в четверг сообщалось, что КНДР произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. На церемонию были приглашены сотрудники СМИ из США, Китая, России, Великобритании и Южной Кореи.

Южнокорейские власти приветствовали сообщения о закрытии ядерного полигона "Пунгери" в Северной Корее. "Мы ожидаем, что это станет шансом для того, чтобы добиться полной денуклеаризации", - сказал представитель МИД.

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, а также в сентябре 2017 года.

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