Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 19:05

Пекин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в пятницу пригрозила навсегда закрыть офис связи с Сеулом в знак протеста против пропагандистских листовок, запускаемых со стороны Южной Кореей на воздушных шарах, сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на заявление ЦК Трудовой партии Кореи.

"В первую очередь мы решительно намерены закрыть совместный офис для координации межкорейских связей в Кэсоне", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подобное заявление прозвучало после того, как накануне Пхеньян предупредил Сеул о возможном разрыве соглашения в военной сфере на фоне активизации отправки пропагандистских листовок.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в четверг заявила, если поток листовок не будет остановлен южнокорейскими властями, то Пхеньян может пойти также на такие шаги, как "разрыв соглашения Север-Юг в военной области, которое вряд ли имеет какую-либо ценность".

В сентябре 2018 в городе Кэсоне на территории КНДР состоялось торжественное открытие офиса связи двух корейских государств. Южнокорейские и северокорейские чиновники неоднократно проводили встречи в офисе связи по различным темам.

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