Гонконг. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Улучшение отношений между Севером и Югом Кореи зависит от реализации обеими сторонами договоренностей, которые были достигнуты лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на прошедших ранее двух встречах между ними, пишет во вторник северокорейский сайт Meari.

"Только тогда, когда Южная Корея вернется к своим первоначальным намерениям, о которых говорилось на встрече в Панмунджоме и на сентябрьской встрече в Пхеньяне, будет идти в ногу с нашей республикой и демонстрировать свою искренность практическими действиями, мы сможем добиться выхода отношений Север-Юг на более высокий уровень", - говорится в публикации.

В ней отмечается, что "будет ошибочным рассчитывать, что отношения между Севером и Югом улучшаться сами по себе только за счет того, что звучат заявления о мире и нормализации".

"Отношения не могут улучшиться, если усилия к этому предпринимает только одна сторона, результатов можно ждать только при условии, что Север и Юг будут работать сообща", - подчеркивает сайт.

1гк тг

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