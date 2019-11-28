Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 9:24

(обновленная версия, проводятся новые данные о пуске)

Гонконг. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Северной Корее провели в четверг пуск одного или нескольких "неопознанных снарядов", сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейского военного командования.

Пока в Сеуле не уточняет, что именно запустили северокорейские военные. Как правило, в ходе подобных испытаний в КНДР речь идет о ракетах, реже - об артиллерийских снарядах.

Со своей стороны, в японской службе береговой охране сообщили, что речь, судя по всему идет о ракете.

Японское агентство "Дзидзи", в свою очередь, сообщает не об одной, а о двух запущенных ракетах.

Если эти данные об одной или нескольких ракетах подтвердятся, то речь будет идти уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Корее за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

Многие страны пристально следят за подобными пусками и за тем, ракеты какого типа были испытаны: запуск КНДР баллистических ракет нарушает резолюции СБ ООН.

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