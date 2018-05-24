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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 12:55 24.05.2018 - 12:55

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Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Процесс прошел в присутствии иностранных журналистов.

По словам корреспондента британского телеканала "Скай-ньюз", который был приглашен на церемонию закрытия полигона, на территории полигона был осуществлен "огромный взрыв".

"Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко", - сказал журналист телеканала Том Чешир.

Он добавил, что журналисты наблюдали за взрывом с расстояния в примерно 500 метров.

Ранее представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, накануне отправилась на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта. Среди журналистов - представители британских, российских, китайских, американских и южнокорейских СМИ. Поездка на поезде заняла около 12 часов, затем они пересели на автобусы, а потом еще несколько часов шли пешком до места назначения.

В начале мая в Пхеньяне объявили о начале проведения работ по закрытию полигона Пунгери и сообщили, что в период с 23 по 25 мая будет проведена официальная церемония по этому случаю. Они тогда отметили, что точный день будет определен позже - в зависимости от погодных условий.

В ходе работ на объекте Пхеньян обещал взорвать тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, затем на полигоне демонтировать строения, в которых работали ученые. Также КНДР обязалась уничтожить объекты, используемые охраной, и вывести с территории Пунгери военных и исследователей.

СМИ напоминают, что, закрыв полигон, КНДР выполнит обещание, сделанное Сеулу: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал в мае закрыть полигон Пунгери.

Закрытие полигона пройдет незадолго до встречи в Сингапуре лидеров КНДР и США - Ким Чен Ына и Дональда Трампа: она запланирована на 12 июня.

Пунгери является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, а также в сентябре 2017 года.

При этом некоторые эксперты полагают, что закрытие полигона - не обязательно следует считать шагом к денуклеаризации: они не исключают, что северокорейские ученые считают, что, в любом случае, разработали нужные технологии и больше не нуждаются в ядерных испытаниях.

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