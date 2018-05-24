Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:15 24.05.2018 - 13:15

*** По мнению одного из журналистов, без экспертов трудно определить степень разрушений на полигоне

(Дополненная версия)

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Процесс прошел в присутствии иностранных журналистов.

По словам корреспондента британского телеканала "Скай ньюз", который был приглашен на церемонию закрытия полигона, на территории полигона был осуществлен "огромный взрыв".

"Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко", - сказал журналист телеканала Том Чешир.

Он добавил, что журналисты наблюдали за взрывом с расстояния примерно 500 метров.

В свою очередь, корреспондент телеканала Си-Эн-Эн, также присутствовавший на этом мероприятии, подтвердил слова о мощном взрыве. При этом он предупредил, что поскольку на полигоне не было иностранных экспертов, то трудно оценить итоги демонтажа: полностью ли разрушены тоннели, возможно ли возобновление работы полигона в будущем.

По его словам, судя по всему, были взорваны не только тоннели, но и здания на территории полигона.

Корреспондент подчеркнул, что с места события технически невозможно передать фотографии и, тем более, видеоролики. Поэтому такие данные в СМИ появятся лишь несколько позже.

Ранее представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, накануне отправилась на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта. Среди журналистов - представители британских, российских, китайских, американских и южнокорейских СМИ. Поездка на поезде заняла около 12 часов, затем они пересели на автобусы, а потом еще несколько часов шли пешком до места назначения.

В начале мая в Пхеньяне объявили о начале проведения работ по закрытию полигона Пунгери и сообщили, что в период с 23 по 25 мая будет проведена официальная церемония по этому случаю. Они тогда отметили, что точный день будет определен позже - в зависимости от погодных условий.

В ходе работ на объекте Пхеньян обещал взорвать тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, затем на полигоне демонтировать строения, в которых работали ученые. Также КНДР обязалась уничтожить объекты, используемые охраной, и вывести с территории Пунгери военных и исследователей.

СМИ напоминают, что, закрыв полигон, КНДР выполнит обещание, сделанное Сеулу: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал в мае закрыть полигон Пунгери.

Закрытие полигона пройдет незадолго до встречи в Сингапуре лидеров КНДР и США - Ким Чен Ына и Дональда Трампа: она запланирована на 12 июня.

Пунгери является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

При этом некоторые эксперты полагают, что закрытие полигона - не обязательно следует считать шагом к денуклеаризации: они не исключают, что северокорейские ученые считают, что, в любом случае, разработали нужные технологии и больше не нуждаются в ядерных испытаниях.

Во др

Neuer Inhalt Horizontal Line