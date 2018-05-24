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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 12:38 24.05.2018 - 12:38

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Процесс был совершен в присутствии иностранных журналистов.

Ранее представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, накануне отправилась на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта. Среди журналистов - представители британских, российских, китайских, американских и южнокорейских СМИ.

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

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