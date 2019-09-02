Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 3:26

Гонконг. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель северокорейской организации по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в своей статье, опубликованной ЦТАК, назвал доклад ООН о кибератаках , предпринятых КНДР, "откровенной ложью" и "предлогом" для санкционного давления на режим Пхеньяна.

"Это глупый поступок, воспроизводящий метод, используемый пропагандистами фашистов Гитлера, которые считали, что если повторять ложь сто раз, то другие воспримут ее как факт", - говорится в сообщении.

"Мы никогда не потерпим никаких действий, которые бездумно порочат достоинство нашей страны", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что эксперты ООН расследуют 35 случаев кибератак КНДР, проведенных в 17 странах с целью заполучить финансовые средства для развития программы оружия массового уничтожения.

Согласно докладу, при помощи кибератак КНДР смогла получить не менее $2 млрд.

По данным исследования, от большей части кибератак пострадала Южная Корея, в частности, южнокорейские пункты обмена криптовалют. Первые две атаки произошли в феврале и июле 2017 года, когда страна потеряла $7 млн; затем в июне 2018 года - $31 млн, а в марте 2019 - $20 млн.

Кроме того, три атаки пришлись на Индию и по две атаки - на Бангладеш и Чили.

Также, по данным ООН, от хакеров КНДР пострадали Коста-Рика, Гамбия, Гватемала, Кувейт, Либерия, Малайзия, Мальта, Нигерия, Польша, Словения, ЮАР, Тунис и Вьетнам.

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