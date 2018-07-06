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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 8:45 06.07.2018 - 08:45

Токио. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея ищет место в Швейцарии для возможного в перспективе второго саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщают японские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Северная Корея направила своих дипломатов в Берн, Давос и Женеву, чтобы получить информацию о конференц-залах и гостиницах, которые можно было бы использовать для двустороннего саммита, а также для переговоров с участием Китая и Южной Кореи.

Агентство отмечает, что Женева рассматривалась в качестве места встречи для первого саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына. В Берне Ким Чен Ын учился в школе, а в Давосе ежегодно проводится Всемирный экономический форум. Ким Чен Ын может рассматривать возможность приурочить переговоры с США к следующему форуму, который пройдет в январе, отмечается в сообщениях.

Историческая встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. В ходе нее был подписан документ, в котором, в частности, обозначено обязательство КНДР по денуклеаризации.

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