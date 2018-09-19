КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончхан", говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита.
Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.
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Интерфакс