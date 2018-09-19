Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончхан", говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита.

Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.

1гк см

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс