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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 5:06 19.09.2018 - 05:06

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончхан", говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита. Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля. 1гк см Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс