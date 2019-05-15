Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 12:56

Гонконг. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Северной Корее наблюдается самая сильная засуха с 1982 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные официальных северокорейских СМИ.

Так, в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что за первые пять месяцев 2019 года в стране выпадало в среднем 54,4 мм осадков, что стало самым низким уровнем за 37 лет. Засуха, как ожидают в Северной Корее, продлится до конца мая.

Ранее в мае в ООН предупредили, что порядка 10 млн человек в КНДР могут пострадать из-за сильной нехватки продовольствия на фоне плохой урожайности.

Северокорейская пресса ранее на фоне малого количества осадков ранее призывала работников сельскохозяйственного сектора мобилизовать свои усилия. В феврале газета Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" писала, что "сейчас не время ждать снега и дождя, смотря в небо".

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