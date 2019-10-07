Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 4:43

Гонконг. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Главный переговорщик Северной Кореи по денуклеаризации Ким Мен Гиль заявил, что судьба дальнейших переговоров зависит от США.

"Пройдут ли переговоры позже, зависит от США. Спросите США, стоит ли продолжать переговоры (...) Если США не будут подготовлены должным образом, кто знает, какой ужасный инцидент может случиться. Давайте подождем и посмотрим", - заявил Ким Мен Гиль журналистам в аэропорту Пекина, возвращаясь с переговоров с США.

Он выразил скептицизм по поводу возможности возобновления переговоров через две недели, как предложили США после встречи в Стокгольме.

По его словам, Вашингтон не смог придумать новое предложение для КНДР, и он не верит, что США удастся сделать это за такой короткий срок.

Переговоры на рабочем уровне прошли в субботу в столице Швеции. По их итогам в северокорейской делегации объявили, что консультации провалились, так как США не сделали новых предложений. Пхеньян же ожидал от Вашингтона встречных мер в ответ на принятые ранее северокорейской стороной решение о приостановке испытаний ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Так, неназванный представитель МИД Северной Кореи, заявление которого опубликовало ЦТАК, сообщил, что Пхеньян не готов снова разговаривать с США, пока Вашингтон "не примет меры по окончательному и бесповоротному устранению враждебной политики по отношению к КНДР".

В своем заявлении он призвал США придумать новый метод ведения переговоров до конца этого года - крайний срок, который северокорейский лидер Ким Чен Ын озвучил в своем выступлении в апреле.

Тем временем американская сторона заявила, что переговоры с Пхеньяном прошли хорошо.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних переговоров, продлившихся 8,5 часов. США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави", - говорится в сообщении госдепа США.

"В конце переговоров США предложили принять приглашение Швеции и провести еще одни переговоры в Стокгольме через две недели. Это бы позволило обсудить все актуальные темы", - отмечает госдеп. О реакции КНДР на это предложение ведомство не сообщило.

Официальная позиция США уже давно заключается в том, что они будут готовы отменить санкции лишь после денуклеаризации Корейского полуострова.

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