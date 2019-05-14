Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 6:56

Гонконг. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея во вторник потребовала вернуть грузовое судно, задержанное Вашингтоном на прошлой неделе по подозрению в нарушении международных санкций.

"Соединенные Штаты совершили незаконный акт грабежа, захватив наше грузовое судно, ссылаясь на резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях", - говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР, опубликованного ЦТАК.

Отмечается, что такое отношение США является продолжением "попыток поставить нас на колени своим "максимальным давлением" и полностью игнорирует основной дух совместного заявления двух стран от 12 июня (2018 года), в котором зафиксирована договоренность строить новые отношения КНДР и США".

"США должны осознать последствия своих гангстерских действий... и должны вернуть наше судно без промедления", - следует из сообщения.

В четверг судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

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