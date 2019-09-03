Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 16:13

Сеул. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян заявил, что ждет от Японии извинений и компенсацию за оккупацию и военные преступления против корейского народа.

"До сих пор, по прошествии более 70 лет после окончания Второй мировой войны, Япония не признает военные преступления, не говоря уже об извинении, самокритике и компенсации за те деяния", - говорится в комментарии во вторник официального северокорейского агентства ЦТАК.

"Тот факт, что Япония упорно уклоняется от извинений, самокритики и компенсации за вопиющие злодеяния перед нашей нацией и азиатскими народами, является проявлением гнусного замысла о повторной агрессии, стремлении стать "главарем Востока", - отмечает государственное агентство.

"Мы непременно сведем счеты с прошлыми преступлениями Японии", - подчеркивается в комментарии.

Корея с 1910 по 1945 годы была японской колонией. 35-летний период японского господства закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.

По условиям капитуляции Япония, в частности, отказывалась от Кореи, которая делилась на советскую и американскую зоны оккупации по 38-й параллели.

15 августа 1948 года на юге полуострова была создана Республика Корея. В ответ 9 сентября того же года на севере была образована Корейская Народно-Демократическая Республика.

1ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!