Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 3:36

Гонконг. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея усилила мониторинг въезжающих из-за рубежа в рамках активизации усилий по предотвращению вспышки нового типа коронавируса в стране, сообщили в понедельник государственные СМИ.

По данным ЦТАК, Пхеньян разработал меры по проведению тщательных медосмотров и наблюдению за всеми людьми, прибывающими в страну после 13 января.

Министерство здравоохранения Северной Кореи "своевременно принимает меры по блокированию распространения заболевания", добавляет агентство.

Органы здравоохранения также призвали к усилению гигиены, заявив, что профилактика является лучшим решением в то время, когда нет вакцин и лекарств.

Ранее Север закрыл все воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем, а также принял решение держать всех иностранцев, прибывающих в страну через Китай, в изоляции в течение одного месяца.

На прошлой неделе Северная Корея объявила о запуске национальной системы экстренной помощи против нового вируса, назвав такие превентивные меры "политическим вопросом", который определяет судьбу страны.

Северная Корея пока не подтвердила ни одного случая заболевания, в то время, как новый тип коронавируса быстро распространяется в Китае и многих других странах.

В странах Азии заразились 96 человек. В частности, Южная Корея сообщила о 15 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В европейских странах - 23, в странах Северной Америки - 13, в Австралии - 12, в других государствах и районах мира зафиксированы 5 случаев.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

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