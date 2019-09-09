Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 17:03

Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.

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