Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.
"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.
Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.
США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.
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