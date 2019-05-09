Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 10:33

(расширенная версия, добавлены подробности в абзацах 3-6)

Гонконг. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея провела запуск ракет, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Ренхап" отмечает, что тип использованных боеприпасов пока не установлен. Однако ранее в мае КНДР уже проводила похожие испытания, и тогда речь шла о ракетах малой дальности.

Агентство Associated Press уточняет со ссылкой на южнокорейских военных, что речь идёт как минимум об одном пуске, произведённом на западе КНДР.

Согласно заявлению южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов пуск был проведен из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении в 16:30 по местному времени (10:30 мск).

Пятью днями ранее КНДР запустила, предположительно, несколько ракет малой дальности в сторону Японского моря. Южнокорейские эксперты не исключили, что Пхеньян тогда запустил именно баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

1мм во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!