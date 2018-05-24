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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:41 24.05.2018 - 08:41

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея уничтожит полигон для ядерных испытаний "Пунгери", с большой долей вероятности, позднее в четверг, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи.

"Высоки шансы, что это произойдет сегодня", - заявили представители южнокорейского министерства объединения журналистам, освещающим это событие в КНДР.

Накануне представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Агентство отмечает, что метеорологи обещают хорошую погоду в ближайшие часы в районе расположения полигона, однако к вечеру есть вероятность выпадения осадков.

Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.

Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, уже отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта.

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