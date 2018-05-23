Кнессет Израиля обсудит вопрос о признании геноцида армян
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Иерусалим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Израильский кнессет (парламент) в среду согласился провести пленарное заседание, чтобы обсудить признание геноцида армян.
Инициатором предложения стала лидер левой оппозиционной партии "Мерец" Тамар Зандберг. По ее словам, эта инициатива не имеет отношения к охлаждению отношений между двумя государствами.
"Снова и снова этот вопрос становится жертвой политических споров. Непризнание геноцида армян является моральным пятном на Израиле, - приводят западные СМИ слова Т.Зандберг.
Ранее власти Турции объявили о временной высылке израильского посла. МИД Турции также обратился к генконсулу Израиля в Стамбуле с призывом на некоторое время покинуть территорию страны. Кроме этого, Анкара отозвала турецкого посла из Тель-Авива для консультаций.
Ранее в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.
В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере, 2 тыс. получили ранения.
Вопрос о признании геноцида армян уже пытались вынести на обсуждение кнессета в феврале, однако тогда эта идея была отклонена.
кю ар
Интерфакс