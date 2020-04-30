Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 14:53

Иерусалим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Израиля в четверг одобрил поправку к закону о правительстве, которая позволит создать коалиционное правительство на основе ротации партиям "Ликуд" и "Кахоль Лаван", сообщают израильские СМИ.

Поправку поддержали 72 депутата Кнессета, 31 - против. Всего в Кнессете 120 парламентариев.

Теперь голосование во втором и третьем чтении состоятся либо 5, либо 7 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц в итоге переговоров договорились о формировании правительства национального единства.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

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