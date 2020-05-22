Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 3:54

*** Снижение темпов роста китайской экономики в первом квартале 2020 года достигло 6,8%

Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В докладе о работе правительства, с которым он выступает на открывшейся сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, Ли Кэцян объявил, что в текущем году инфляция предусмотрена на уровне 3,5%, а дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года снижение темпов роста китайской экономики из-за COVID-19 достигло 6,8%.

В 2019 году темпы роста экономики составили 6,1%, несмотря на "проблемы и вызовы, с которыми она столкнулась из-за падения мировой экономики, обострения глобальных торговых трений".

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