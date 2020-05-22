*** Снижение темпов роста китайской экономики в первом квартале 2020 года достигло 6,8%
Пекин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
В докладе о работе правительства, с которым он выступает на открывшейся сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, Ли Кэцян объявил, что в текущем году инфляция предусмотрена на уровне 3,5%, а дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП.
Он отметил, что в первом квартале 2020 года снижение темпов роста китайской экономики из-за COVID-19 достигло 6,8%.
В 2019 году темпы роста экономики составили 6,1%, несмотря на "проблемы и вызовы, с которыми она столкнулась из-за падения мировой экономики, обострения глобальных торговых трений".
1гк бм