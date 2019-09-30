Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 23:00

Пекин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Военный парад, в котором примут участие около 15 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, во вторник пройдет в честь Дня образования КНР по центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Ровно 70 лет назад на этой площади председатель Центрального народного правительственного совета Китая Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики.

"За последние 70 лет под умелым руководством Коммунистической партии Китая китайский народ ... успешно открыл путь к социализму с китайскими особенностями. На этом пути мы ознаменовали новую эру. С большим успехом догнав остальной мир, мы идем в авангарде времени с безграничной энергией", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи по случаю 70-летия со дня образования КНР.

Образованию КНР предшествовала борьба против японских захватчиков, помощь в победе над которыми китайскому народу оказал Советский Союз, а также многолетняя кровопролитная гражданская война, которую Коммунистическая партия Китая вела против Гоминьдана, пользовавшегося поддержкой США. СССР после образования КНР оказал молодой республике значительную помощь в восстановлении и в построении новой экономики.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в связи с этим сказал журналистам: "Китай хорошо помнит ту помощь, которую нам оказала Россия в годы становления КНР. Если бы не было тех 166 крупных промышленных проектов, которые нам помогла реализовать Россия, то возможно Китай бы так и остался сельскохозяйственной страной. Помощь России в создании промышленной базы неоценима".

Вместе с тем, начиная с конца 1950-х годов прошлого столетия, поступательное развитие китайской экономики было прервано сначала так называемым "большим скачком", а затем "культурной революцией".

Начало нового исторического этапа в развитии Китая было положено в декабре 1978 года на третьем пленуме ЦК КПК восьмого созыва, который провозгласил путь экономических реформ, позволивших Китаю сегодня стать второй экономикой мира.

Сложный путь прошли и советско-китайские отношения. В КНР с недоверием и раздражением восприняли провозглашенную советским руководством политику мирного сосуществования с Западом, обвинив Москву в "ревизионизме". В 1964 году произошел фактический разрыв отношений между компартиями двух стран.

О нормализации отношений между двумя странами было объявлено только в мае 1989 года во время визита в Пекин генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

В настоящее время российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В совместном заявлении России и Китая по итогам июньского визита в РФ Си Цзиньпина говорится: "Вступая в новую эпоху, российско-китайские отношения получают дополнительные возможности для еще более масштабного развития. Принимая во внимание изменение ситуации в мире, руководствуясь общими чаяниями народов двух стран, стремясь повысить динамику отношений в новых условиях, стороны провозглашают намерение прилагать усилия по развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Перед визитом в Москву в июне 2019 года Си Цзиньпин в интервью российским СМИ подчеркнул: "В преддверии исторического момента - 70-летнего юбилея дипотношений между Китаем и Россией - с большой надеждой смотрю на прекрасное будущее двусторонних отношений... 70 лет спустя китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня развития. Обе страны, установив между собой прочное политическое взаимодоверие, оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга".

Президент России Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином в Кремле подчеркнул: "Отношения России и Китая достигли без преувеличения беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентный высокий уровень наших отношений используется для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития".

1гк ав

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