Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 11:18

Пекин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Пекин подверг критике Вашингтон за "необоснованное притеснение" China Mobile после того, как американские регуляторы отклонили просьбу телекоммуникационного гиганта работать на рынке США, сославшись на проблемы национальной безопасности.

"Мы призываем США прекратить неправильную практику постоянного использования национальной безопасности (в качестве предлога) и прекратить необоснованное притеснение китайских предприятий", - приводят в пятницу западные СМИ слова официального представителя МИД КНР Гэна Шуана.

Накануне сообщалось, что Федеральная комиссия по связи США поддержала предложение отклонить заявку китайского оператора China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории США "по соображениям национальной безопасности".

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