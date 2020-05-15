Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 18:54

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Китай проводит испытание уже пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заместителя директора Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исиня.

Он пояснил, что на данный момент не наблюдаются никаких "серьезных нежелательных реакций" среди 2575 человек, принимающих участие в испытании этих пяти вакцин.

"Согласно планам, если все будут в порядке, то вторая фаза клинических испытаний этих проектов завершится в июле этого года", - сказал Цзэн Исинь.

Он добавил, что еще ряд препаратов, претендующих на роль вакцины от коронавируса, ожидает одобрения для начала клинических испытаний.

В то же время он не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

СМИ напоминают, что по мнению экспертов, на разработку эффективной вакцины против коронавируса должно уйти не менее 12 - 18 месяцев.

В понедельник американская пресса сообщила, что ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.

По мнению администрации США, китайцев интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.

Пекин отверг обвинения со стороны США о попытке китайских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19 и назвал заявления Вашингтона порочащими Китай.

Ранее специалист по кибербезопасности и здравоохранению Дэвид Филдер из Совета по международным отношениям США заявил, что разработка вакцины от коронавируса является предметом соперничества США и Китая и вопросом престижа.

"Когда существует такое напряжение, как между США и Китаем сейчас, то любая обыкновенная вещь искажается геополитикой", - пояснил он.

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