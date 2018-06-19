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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 15:11 19.06.2018 - 15:11

*** КНДР высоко оценивает роль КНР в денуклеаризации Корейского полуострова

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Пекине высоко оценил содействие Китая процессу денуклеаризации Корейского полуострова, а председатель КНР Си Цзиньпин призвал имплементировать договоренности Пхеньяна и Вашингтона по итогам саммита в Сингапуре, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая по итогам встречи двух лидеров.

По данным китайских СМИ, Ким Чен Ын "высоко оценил содействие Китая денуклеаризации Корейского полуострова и его важную роль в защите мира и стабильности на полуострове".

Также, согласно информации телевидения, Северная Корея "надеется работать с Китаем и остальными заинтересованными сторонами для продвижения и установления твердого, длительного механизма мира на Корейском полуострове и прикладывать совместные усилия к достижению продолжительного мира на полуострове".

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Ким Чен Ыном заявил, что он "хотел бы, чтобы Северная Корея и США претворили бы в жизнь достигнутые на саммите договоренности".

Ранее МИД КНР заявил, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекин усилит стратегические связи по основным вопросам между двумя государствами.

Ранее во вторник западные СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин.

Это третья поездка лидера КНДР в Китай в этом году. Ранее Ким Чен Ын посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином в марте и мае текущего года перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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