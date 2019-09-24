Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 21:28

*** В частности, ему предстоит заниматься делом Рыболовлева

Париж. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Князь Монако Альбер II выбрал француза Робера Желли на пост главы Департамента юридических услуг, сообщает газета "Монако-матен" со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.

Отмечается, что Альбер II обратился к французским властям с просьбой предложить потенциальных кандидатов на эту министерскую должность для того, чтобы сделать правосудие в Монако "беспристрастным, независимым, транспарентным и эффективным".

"Выбор князя пал на господина Робера Желли", - указывается в коммюнике.

Французские СМИ отмечают, что Желли станет первым французом с 2005 года, занявшим данный пост: его предшественники были монегасками.

Желли, работавший до сих пор прокурором Апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, сменит на посту в Монако Лорана Ансельми, который ранее оказался в центре внимания франкоязычных СМИ, когда отказал в запросе французского судьи Эдуара Левро на продление его мандата.

Левро, работавший в Монако по соглашению с Францией, занимался расследованием дела российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Решение Ансельми вызвало критику ряда СМИ, которые высказывали беспокойство по поводу того, сумеют ли теперь в Монако беспристрастно рассмотреть дело.

Российского предпринимателя Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября 2018 года. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

7 ноября 2918 года судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием. При этом российского предпринимателя отпустили на свободу, оставив его под судебным контролем.

Обвинения вынесены также в отношении еще нескольких официальных лиц в Монако, в том числе бывшему министру внутренних дел Полю Массероне.

В 2017 году во французской прессе появились утечки из переписки, которая, по утверждению, в частности, газеты "Монд", указывала на то, что Рыболовлев воспользовался связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие по его иску к Бувье.

Рыболовлев в 2011 году приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако", а также потратил значительную сумму на покупку произведений искусств. В 2015 году Рыболовлев обвинил женевского арт-дилера Бувье в выставлении завышенного счета за 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне, что позволило швейцарцу получить переплату в $1 млрд.

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