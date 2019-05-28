Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 1:05

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в столице Йемена, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Согласно телеканалу, арабская коалиция нанесла удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане.

Целями коалиции являлись в том числе склады оружия на базе боевиков в аль-Дулаими к северу от столицы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.

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