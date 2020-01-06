Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 21:27

Вашингтон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Командование возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) проинформировало иракскую сторону о намерении в ближайшие дни подготовиться к выводу войск с территории Ирака.

Западные СМИ отмечают, что в письме, отправленном иракскому военному командованию, говорится, что в ближайшие дни коалиция "проведет передислокацию своих сил, чтобы подготовиться к дальнейшему перебазированию (к выводу военных из Ирака -ИФ)".

В коалиции предупредили, что примут меры, чтобы быть уверенными, что вывод военных из Ирака будет проводиться "эффективно и безопасно".

Также командование коалиции заверяет, что с уважением относится к решению властей Ирака добиваться вывода иностранных военных со своей территории.

Ранее парламент Ирака призвал правительство добиваться вывода сил коалиции из страны. В кабинете министров сочли эту просьбу правильной.

На такой шаг власти Ирака пошли после гибели в начале январе во время американской спецоперации командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Эта операция не была скоординирована с Багдадом.

1во мк

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