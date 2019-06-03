Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 8:30

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Правящая коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель из альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) столкнулась с серьезными проблемами после того, как в минувшее воскресенье лидер социал-демократов Андреа Налес объявила о намерении уйти в отставку, передают в понедельник западные СМИ.

Издания отмечают, что, таким образом, лишь от преемника Налес зависит будущее партнерства СДПГ и ХДС/ХСС.

Ожидается, что в правительстве ФРГ в понедельник пройдут переговоры между этими партиями.

При этом Меркель отметила, что, несмотря на уход лидера социал-демократов, правительство должно продолжать свою работу.

"Я хотела бы сказать правительству, что мы продолжим нашу работу со всей серьезностью и большой ответственностью", - говорится в распространенном заявлении канцлера ФРГ.

В минувшее воскресенье стало известно, что лидер СДПГ Андреа Налес уйдет в отставку с поста руководителя партии и с должности главы фракции СДПГ в бундестаг. Причиной такого шага Налес стало отсутствие необходимой поддержки со стороны членов партии и парламентской фракции.

1тэ ар

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