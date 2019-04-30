Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 10:44

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) пытается проверить подлинность видео, на котором якобы запечатлен лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади, сообщает телеканал CNN.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы независимо подтвердить достоверность видео, на котором, предположительно, присутствует Абу Бакр аль-Багдади", - заявил официальный представитель коалиции полковник Скотт Роулинсон.

"Мы продолжаем поддерживать силы наших партнеров в их миссии по полному разгрому ИГ, что включает в себя лишение их возможности финансировать свои операции, набирать новых членов и работать над проведением жестоких экстремистских атак", - отметил он.

В понедельник ИГ впервые за пять лет опубликовала видео, на котором, как утверждает организация, запечатлен ее лидер А.Б.аль-Багдади. В прошлый раз видеообращение лидера террористов было опубликовано в июле 2014 года. После этого ИГ неоднократно публиковала аудиозаписи, предположительно, с голосом А.Б.аль-Багдади.

Видеообращение главаря террористов длится порядка 18 минут. Дата записи неизвестна, ИГ утверждает, что видео было снято в апреле, отмечают СМИ.

На записи А.Б.аль-Багдади, в частности, упоминает протесты в Судане, где в апреле был смещен со своего поста и арестован президент Омар аль-Башир, и отставку президента Алжира Абдельазиза Бутефлики.

Также лидер ИГ на видео приветствует недавние теракты на Шри-Ланке, где погибли более 250 человек, отмечают СМИ. А.Б.аль-Багдади заявляет, что атаки на Шри-Ланке стали ответом на поражение ИГ в сирийском Багузе.

Говоря о Багузе, А.Б.аль-Багдади заявляет, что "битва за Багуз завершена", а затем добавляет: "Эта битва - еще не конец (для террористов - ИФ)", отмечают СМИ.

22 марта 2019 года власти США сообщили, что территориальная структура группировки ИГ - так называемый "халифат" - полностью разгромлена в Сирии. Этому предшествовало освобождение населенного пункта Багуз, последнего оплота ИГ в Сирии.

В последние годы силы, борющиеся с ИГ, неоднократно заявляли, что А.Б.аль-Багдади был уничтожен, однако эти сообщения не находили подтверждения. В феврале 2018 года сообщалось, что А.Б.аль-Багдади пострадал в результате авиаудара в мае 2017 года и был вынужден на пять месяцев отойти от руководства террористической организацией.

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