Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 14:07

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Центральный избирательный комитет кнессета (парламента Израиля) в среду передал президенту страны Реувину Ривлину официальные результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 17 сентября.

Согласно окончательным данным, коалиция "Кахоль-Лаван" получила 33 места в кнессете, на втором месте партия "Ликуд" с 32 местами. На третью позицию с 13 местами вышел "Объединенный блок". Еще шесть партий будут представлены в новом составе кнессета девятью - пятью депутатами.

Явка на выборах составила 69,7%.

Израильская газета "Гаарец" отмечает, что окончательные результаты выборов были оглашены после проведения расследований по фактам мошенничества на шести избирательных участках.

Ожидается, что позже в среду президент Израиля Реувен Ривлин вновь проведет встречу с лидерами "Кахоль-Лаван" и "Ликуда" Бенни Ганцем и Биньямином Нетаньяху. На встрече речь пойдет о формировании правительства страны.

Накануне газета "Джерузалем пост" написала, что, судя по всему, единственным способом преодолеть складывающуюся в Израиле ситуацию станет создание правительства национального единства с чередованием лиц, занимающих пост премьера.

Если правительство единства сформировать не получится, то президент может предложить одному из партийных лидеров сформировать правительство в течение шести недель, но в случае, если и это не удастся, то такое же предложение будет направлено другому лидеру. Если же ситуация зайдет в тупик, то Кнессет (парламент) будет распущен и объявлены новые выборы.

1ар

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