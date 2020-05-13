Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 16:34

Москва/Берлин. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду в Берлин, где встретится с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель для обмена мнениями по украинскому урегулированию, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Козак прибыл в Берлин в среду с однодневным визитом. Он встретится со своим визави по формату помощников глав государств "нормандской четверки" - помощником канцлера ФРГ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "это рабочая поездка, целью которой является сверка часов на украинском треке". Отвечая на вопрос, пойдет ли речь об организации саммита "нормандской четверки" в онлайн-режиме, источник сказал: "Двусторонняя встреча этого не предполагает".

В свою очередь в пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" сообщили, что "визиты на рабочем уровне" не комментируют. "Мы принципиально не даем комментариев по возможным переговорам и мероприятиям ведомства федерального канцлера на рабочем уровне", - сказал собеседник агентства.

1тф ан

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