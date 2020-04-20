Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 11:59

Мадрид. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании в понедельник отмечено ежесуточное снижение количества летальных исходов вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом, констатирует министерство здравоохранения страны.

Согласно его данным, за последние сутки скончались 399 пациентов с коронавирусом, в то время как в течение прошлой недели этот показатель находился на уровне 520-585.

Уже третий день снижается и количество выявленных новых случаев заражения, за последние сутки диагноз поставлен 4216 пациентам.

Всего с момента появления в Испании коронавирус унес жизни более 20,8 тыс. жителей страны. Заразились более 200 тыс., из них более 80 тыс. выздоровели.

Испания остается одной из самых эпидемиологически неблагоприятных стран мира. Она занимает вторую строчку в списке с самым большим количеством летальных исходов после США.

1ар ан

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