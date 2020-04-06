Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 11:53

Мадрид. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки зафиксировано 637 летальных исходов вследствие заражений коронавирусом COVID-19, информирует в понедельник министерство здравоохранения страны.

В министерстве уточнили, что это самый низкий показатель смертности с 24 марта, отметив, что снижение наблюдается уже четвертый день подряд.

По данным министерства, всего в Испании насчитывается более 135 тыс. заразившихся, из них скончались более 13 тыс., госпитализированы почти 60 тыс., около 40 тыс. выздоровели.

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