Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 21:09

Мадрид. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19, информирует испанская телерадиокомпания РТВЕ.

В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, в реальности скончалось на 1918 пациентов меньше, нежели сообщалось ранее. Кроме того, на 372 снижено общее число заразившихся COVID-19.

Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается "в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии".

По данным испанского минздрава на понедельник, общее число инфицированных COVID-19 составляет 235400, из них 26834 скончались.

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