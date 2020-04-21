Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 13:02

Дубай. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В Иране за последние сутки скончались 88 пациентов с COVID-19, таким образом, общее количество летальных исходов в стране достигло 5297, проинформировал во вторник журналистов представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Общее число пациентов с COVID-19, скончавшихся с момента появления этого вируса в Иране, превысило 83,5 тыс.

Тем не менее, власти заявляют, что в стране отмечается постепенное снижение новых случаев заболевания коронавирусом. Это позволило с понедельника возобновить движение на междугородних автомагистралях, работу крупных торговых центров - открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы - тегеранский Большой базар. Однако открывшиеся магазины будут работать только до 18:00 (16:30 мск). В то же время, рестораны, спортзалы и другие общественные заведения остаются закрытыми.

Несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамадан в стране пока остаются закрытыми мечети и другие религиозные объекты.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!