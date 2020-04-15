Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 18:19

Рим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии за сутки скончались 578 пациента с коронавирусом, выявлено 2667 новых случаев заражения, 962 заболевших вылечились, сообщила в среду итальянская Служба гражданской обороны.

По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет 165155, более 21,6 тыс. пациентов скончались.

Таким образом, в сравнении с данными вторника показатели как распространения инфекции, так и количества летальных исходов постепенно продолжают снижаться.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето, свидетельствуют данные Службы гражданской обороны Италии.

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