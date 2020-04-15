Рим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии за сутки скончались 578 пациента с коронавирусом, выявлено 2667 новых случаев заражения, 962 заболевших вылечились, сообщила в среду итальянская Служба гражданской обороны.
По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет 165155, более 21,6 тыс. пациентов скончались.
Таким образом, в сравнении с данными вторника показатели как распространения инфекции, так и количества летальных исходов постепенно продолжают снижаться.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето, свидетельствуют данные Службы гражданской обороны Италии.
1ар