Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 8:29

(техповтор)

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Число диагностированных в мире случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 6 млн, достигнув 6 034 666, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer за утро субботы.

Согласно его статистике, 366 896 инфицированных коронавирусом скончались. Между тем, более 2,6 млн заболевших выздоровели.

На данный момент в мире болеют свыше 3 млн человек. У 2 952 778 человек - 98% инфицированных - болезнь протекает в мягкой форме, у 53 735 - в серьезной или критической формах.

Также на сайте отмечается тенденция увеличение суточного прироста случаев COVID-19 и, одновременно с тем, некоторое снижение смертности за день.

По количеству случаев и смертности по-прежнему лидируют США - 1 793 530 и 104 524 соответственно. На втором месте по количеству случаев Бразилия - 468 338, однако смертность в этой стране - 27 944 - ниже, чем в Великобритании, Италии и Франции. На третьем месте по количеству случаев РФ - 387 623, при 4374 летальных исходах.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции