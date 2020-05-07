Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 23:07

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 млн 287 тыс. человек, около 76,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

Между тем темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов несколько замедлились.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 337,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 26,3 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено почти 135 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 8,8 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано почти свыше 73,7 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли около 4,6 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 214,93 тыс. человек.

Белый в четверг сообщил, что у сотрудника президента США Дональда Трампа, который сервирует ему еду и выполняет другие поручения в западном крыле Белого дома, выявили коронавирус.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, когда в Белом доме узнали о том, что у этого сотрудника подтвердился коронавирус, тест сдали и Трамп, и вице-президент Майк Пенс, но он показал отрицательный результат.

Сам Трамп заявил журналистам, что "не имел тесных контактов с этим человеком".

Заразившийся сотрудник - военный, состоит на службе в ВМС США. Он заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь.

Работающие в западном крыле сотрудники постоянно проходят проверку на заражение, однако немногие из них на работе носят защитные маски, сообщил телеканал NBC News.

1нв гс

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