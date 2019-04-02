Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 14:26

Гонконг. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские СМИ.

В ходе встречи В.Колокольцев передал подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство, не уточняя, что именно подарил глава МВД России.

Согласно Конституции КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР является высшим должностным лицом государства.

В.Колокольцев прибыл в Северную Корею в минувший понедельник. Сколько продлится его визит, не сообщается.

В марте сообщалось, что в Москве находился один из помощников лидера КНДР Ким Чхан Сон, который является фактическим главой администрации Ким Чен Ына и отвечает за подготовку логистики перед зарубежным поездками лидера своей страны.

СМИ полагают, что такие визиты чиновников могут указывать на скорый визит Ким Чен Ына в Россию.

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