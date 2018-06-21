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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 20:03 21.06.2018 - 20:03

Нью-Йорк (ООН). 21 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что без проблем получил визу в США для участия во встрече руководителей полицейских ведомств государств-членов ООН, несмотря на то, что он находится в американском санкционном списке.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал. Могу даже больше сказать - организация вопросов охраны нашей делегации, передвижений, которыми занимался Государственный департамент США, они не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно, достойно и никаких проблем особенных мы здесь не видим", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН в четверг.

"Соизмеряя вопросы глобальной безопасности, которые сегодня обсуждались на площадке ООН, и какие-то частные санкции, я считаю, что даже не стоит говорить об этом", - отметил В.Колокольцев.

Накануне глава МВД РФ прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в саммите руководителей полицейских служб государств-членов ООН и провести ряд двусторонних встреч.

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